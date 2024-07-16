Татарстан станет пилотным регионом для сбора обратной связи от бизнеса

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Республика
16 июля 2024  09:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В сентябре в Татарстане стартует пилотный проект по внедрению новой системы сбора обратной связи от бизнеса. Она будет функционировать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Проект реализуется в рамках федеральной программы, которая предусматривает запуск системы в 30 регионах России, включая Татарстан. К концу 2025 года планируется внедрить ее повсеместно.

Новая система позволит предпринимателям оперативно получать ответы на вопросы, связанные с ведением бизнеса. Обращения будут классифицированы по семи категориям: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование.

Предполагается, что время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а на сложные консультации 30 дней. Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты, которые смогут оперативно решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке.

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