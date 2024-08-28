Татарстан столкнулся с нашествием аллергенной амброзии и «итальянской» саранчи

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Город
28 августа 2024  16:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Глобальное потепление ведет к распространению в Татарстане нетипичных для региона растений и насекомых, представляющих угрозу для здоровья людей и сельского хозяйства. Об этом в эфире программы «Чистый Татарстан» рассказала заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова, пишет «Татар-информ».

По словам эксперта, все чаще встречается амброзия полыннолистная – сильный аллерген, пыльца которого особенно опасна в августе-сентябре. 

Еще одна угроза – нашествие саранчи, а именно вида «итальянский прус». Ранее от этих насекомых страдали южные регионы, но из-за потепления ареал их обитания расширяется. Саранча представляет серьезную опасность для урожая, подчеркнула ученый.

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