Татарстан столкнулся с нашествием аллергенной амброзии и «итальянской» саранчи

Глобальное потепление ведет к распространению в Татарстане нетипичных для региона растений и насекомых, представляющих угрозу для здоровья людей и сельского хозяйства. Об этом в эфире программы «Чистый Татарстан» рассказала заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова, пишет «Татар-информ».

По словам эксперта, все чаще встречается амброзия полыннолистная – сильный аллерген, пыльца которого особенно опасна в августе-сентябре.

Еще одна угроза – нашествие саранчи, а именно вида «итальянский прус». Ранее от этих насекомых страдали южные регионы, но из-за потепления ареал их обитания расширяется. Саранча представляет серьезную опасность для урожая, подчеркнула ученый.