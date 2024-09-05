Татарстан столкнулся с резким ростом естественной убыли населения

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Республика
5 сентября 2024  17:30
Автор:
Эндже Гарафиева

За первое полугодие этого года естественная убыль населения в Татарстане увеличилась почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Татарстанстат, разница между числом родившихся и умерших составила почти 6 тысяч человек.

Такая динамика привела к ухудшению демографического показателя. Если в прошлом году естественная убыль населения составляла 2 человека на тысячу жителей, то в этом году она достигла 3 человек на тысячу.

Специалисты связывают негативную тенденцию как со снижением рождаемости, так и с ростом смертности. За первые шесть месяцев 2024 года в республике родилось на 473 ребенка меньше, чем за тот же период 2023 года. В то же время количество смертей увеличилось на 1,4 тысячи случаев. В результате показатель рождаемости на тысячу жителей снизился, а показатель смертности, наоборот, вырос. Единственным положительным моментом статистики стало сокращение младенческой смертности до 46 случаев.

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