Татарстан столкнулся с резким ростом естественной убыли населения

За первое полугодие этого года естественная убыль населения в Татарстане увеличилась почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Татарстанстат, разница между числом родившихся и умерших составила почти 6 тысяч человек.

Такая динамика привела к ухудшению демографического показателя. Если в прошлом году естественная убыль населения составляла 2 человека на тысячу жителей, то в этом году она достигла 3 человек на тысячу.

Специалисты связывают негативную тенденцию как со снижением рождаемости, так и с ростом смертности. За первые шесть месяцев 2024 года в республике родилось на 473 ребенка меньше, чем за тот же период 2023 года. В то же время количество смертей увеличилось на 1,4 тысячи случаев. В результате показатель рождаемости на тысячу жителей снизился, а показатель смертности, наоборот, вырос. Единственным положительным моментом статистики стало сокращение младенческой смертности до 46 случаев.