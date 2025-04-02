Татарстан улучшил позиции в рейтинге социального благополучия регионов

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Республика
2 апреля 2025  14:35

Республика поднялась с 18-го на 13-е место в общероссийском рейтинге социального благополучия, составленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Основной фактор роста – увеличение соотношения средних зарплат к стоимости потребительской корзины.

Ключевые данные рейтинга

  • Лидеры: Москва, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, ХМАО, Ненецкий АО, Чукотка, Сахалин, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

  • Самый заметный рост: Нижегородская область (+15 позиций, с 46-го на 31-е место).

  • Аутсайдеры: В числе замыкающих рейтинг оказался Башкортостан.

Анализ основан на данных за IV квартал 2024 года. Улучшение позиций Татарстана связано с ростом реальных доходов населения на фоне стабилизации цен.

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