Татарстан уже собрал более 7,5 тысячи подписей в поддержку Владимира Путина

В Центральный избирательный штаб подписные листы передали доверенное лицо Владимира Путина, сопредседатель регионального избирательного штаба Ринат Фазылов, Герой России Расим Баксиков руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Как рассказал корреспондентам ИА «Татар-информ» Ринат Фазылов, сбор подписей в Республике Татарстан начался 23 декабря. Все подписные листы до передачи в Центральный избирательный штаб заверили юристы, а затем доверенные лица. Также волонтеры проверяли подписные листы на правильность заполнения бланков. То есть все основные регламентные процедуры исполнены. Теперь уточнять все собранные подписи в Республике Татарстан будет Центральный избирательный штаб.

Марат Самигуллин отметил, роль волонтеров и особенно молодежи в работе по сбору подписей в поддержку Владимира Путина в Татарстане.

Жители Татарстана могут оставить свои подписи в поддержку Путина в мобильных точках сбора, торговых центрах и в региональном избирательном штабе Президента России. Для того чтобы оставить свою подпись, понадобится только личное присутствие, паспорт на руках и минута времени.

Сбор подписей продлится до конца января 2024 года.

Для регистрации кандидата на должность президента России необходимо собрать в его пользу 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом от каждого региона может быть передано не более 7,5 тысяч подписей.

Как сообщили на сайте Владимира Путина,

всего в регионах РФ уже собрано более 1 млн 300 тысяч подписей.

Напомним, 5 января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

Президентские выборы состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.