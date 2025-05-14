Татарстан в 2024 году принял на 37% больше иностранных туристов

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Республика
14 мая 2025  15:51

По итогам прошлого года республику посетили 97 тысяч зарубежных гостей, что существенно превышает показатели 2023 года. Эти данные озвучил Олег Кочуг, возглавляющий Центр развития международного туризма ЦСР, в рамках деловой программы международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Как отметил эксперт, значительный рост турпотока стал возможен благодаря расширению авиасвязи с зарубежными странами, включая направления, популярные среди мусульманских путешественников. Развитая транспортная инфраструктура и адаптированные для различных культурных групп сервисы способствуют повышению привлекательности региона на международном туристическом рынке.

Для сохранения положительной динамики, по мнению Кочуга, необходимо совершенствовать стратегию продвижения, уделяя особое внимание сегментации иностранной аудитории и разработке специализированных предложений для разных категорий туристов. Такой подход позволит максимально эффективно использовать потенциал республики как одного из ключевых туристических центров России.

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