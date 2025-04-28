Татарстан в середине рейтинга платежной дисциплины бизнеса

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Республика
28 апреля 2025  09:27

Согласно исследованию РИА «Новости», Татарстан занял 28-е место среди российских регионов по платежной дисциплине юридических лиц. На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности в республике составила 1,78%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область с наименьшими показателями просрочки. В конце списка оказались Ненецкий АО (76,2% просрочки из-за проблем одного крупного заемщика) и Республика Дагестан.

Несмотря на средние позиции в рейтинге, Татарстан показывает значительный рост корпоративного кредитного портфеля — +35,80% за год. Доля республики в общероссийском объеме корпоративных кредитов достигла 1,7%.

Эксперты отмечают общероссийскую тенденцию: регионы Дальнего Востока демонстрируют лучшую платежную дисциплину, тогда как некоторые территории Северного Кавказа сталкиваются с трудностями в обслуживании кредитов.

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Татарстан в середине рейтинга платежной дисциплины бизнеса