 В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров
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В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров

По прогнозам специалистов, примерно 40% от плана составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.

Республика
23 декабря 2021  15:48
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в следующем году планируется ввести в пользование 2,75 млн квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«В следующем году задачей нашего ведомства будет сдача в эксплуатацию 2,75 млн квадратных метров жилья», — заявил Гимаев. 

Он также добавил, что в 2023 году по плану будет введено в эксплуатацию около 2,8 млн кв. метров.

По прогнозам специалистов, примерно 40% от плана составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом. Он стал восьмым открытым Госжилфондом в 63-м микрорайоне.

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