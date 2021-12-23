В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров

В Татарстане в следующем году планируется ввести в пользование 2,75 млн квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«В следующем году задачей нашего ведомства будет сдача в эксплуатацию 2,75 млн квадратных метров жилья», — заявил Гимаев.

Он также добавил, что в 2023 году по плану будет введено в эксплуатацию около 2,8 млн кв. метров.

По прогнозам специалистов, примерно 40% от плана составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом. Он стал восьмым открытым Госжилфондом в 63-м микрорайоне.