Татарстан в топе регионов по числу вакансий в строительной отрасли

Республика заняла седьмое местов топе регионов по спросу на строительные вакансии согласно исследованию hh.ru. В этом году в Татарстане насчитывается более 14 тысяч вакансии для строителей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Спрос отразился на заработной плате для работников отрасли, в республике она выросла на 20,5% в сравнении с прошлым годом и составила 91,5 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге Татарстан занял 39-е место по зарплатам.

Лидером же по заработной плате в строительной сфере в ПФО является Оренбургская область. Там средняя зарплата строителей составляет 98,4 тысячи рублей.

В Татарстане также отмечается оборот строительной области – за первые полгода он вырос на 25% и составил 316 млрд рублей.

Напомним, сегодня министр строительства РТ Марат Айзатуллин поздравил строителей с профессиональным праздником.