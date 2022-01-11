 Татарстан во время новогодних праздников посетило 140 тысяч туристов
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Татарстан во время новогодних праздников посетило 140 тысяч туристов

До 9 января загрузка отелей и гостиниц республики составила 90%.

Республика
11 января 2022  12:45
Автор:
Николай Лукоянов

В период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января Татарстан посетило 140 тысяч туристов, сообщила  вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«В период праздников объем туристического потока вырос — более 140 тысяч человек посетили Республику Татарстан», – рассказала она.

По ее словам, больше всего туристов делятся впечатлениями о Казанском Кремле, Свияжске, Елабуге и Чистополе.

Также она отметила, что с 31 декабря по 2 января загрузка отелей составила 79%, а уже со 2 по 9 января повысилась до 90%.

 

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