Татарстан во время новогодних праздников посетило 140 тысяч туристов

В период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января Татарстан посетило 140 тысяч туристов, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«В период праздников объем туристического потока вырос — более 140 тысяч человек посетили Республику Татарстан», – рассказала она.

По ее словам, больше всего туристов делятся впечатлениями о Казанском Кремле, Свияжске, Елабуге и Чистополе.

Также она отметила, что с 31 декабря по 2 января загрузка отелей составила 79%, а уже со 2 по 9 января повысилась до 90%.