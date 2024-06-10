Татарстан вошел в лидеры по социально-экономическому положению в России

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Россия/Мир
10 июня 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

По результатам ежегодного рейтинга социально-экономического положения регионов России, подготовленного экспертами РИА Рейтинг, Татарстан занял почетное третье место. Рейтинг основан на анализе данных Росстата, Минфина, Казначейства и Центробанка, с учетом показателей, характеризующих развитие экономики, социальной сферы и бюджетной политики регионов.

В 2023 году методика расчета рейтинга была актуализирована с учетом изменения набора данных Росстата. По итогам 2023 года Татарстан демонстрирует стабильное развитие во всех сферах, опережая многие другие регионы России. Вхождение в топ-3 рейтинга подтверждает эффективность проводимой в республике социально-экономической политики, направленной на улучшение качества жизни населения и устойчивое развитие региона.

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