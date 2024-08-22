Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми крупными потребительскими кредитами

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Республика
22 августа 2024  11:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Татарстана реже берут кредиты, но суммы займов растут. Республика вошла в пятерку регионов России с самыми крупными потребительскими кредитами. Средний размер займа в июле составил 217,6 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. 

Несмотря на снижение количества выданных кредитов по стране, в Татарстане показатель вырос. В июле средний размер потребкредита в республике увеличился на 10,8% по сравнению с июнем. Такая динамика наблюдается на фоне общего снижения количества и объема выданных потребительских кредитов по России.

Эксперты связывают это с ростом доходов населения и желанием совершать крупные покупки.

Лидерами по размеру среднего потребительского кредита стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В Москве средний размер займа достигает 312,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 252,9 тысяч рублей, в Подмосковье – 234,2 тысяч рублей.

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