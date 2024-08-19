Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми высокими зарплатами учителей

news_top_970_100
Россия/Мир
19 августа 2024  15:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан во втором квартале 2024 года вошла в топ-5 регионов России по уровню зарплат, предлагаемых учителям с опытом работы до трех лет.

Согласно исследованию платформы «Авито работа», педагоги в Татарстане могут рассчитывать на зарплату от 46 до 100 тысяч рублей в месяц, что на 12% выше, чем годом ранее.

Больше всего учителям платят в Ханты-Мансийском автономном округе – от 60 до 120 тысяч рублей, – в Москве и Ленинградской области. В первую пятерку также вошли Свердловская и Тюменская области, Краснодарский край.

Эксперты отмечают, что зарплаты учителей зависят от опыта, специализации и места работы, и могут достигать 200 тысяч рублей и выше.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Замдиректора техникума в Бугульме предстанет перед судом за взятки от студентов
Гигантский сом, пойманный татарстанцем на Волге, вызвал споры в сети
Жители Казани стали чаще ездить в Москву и Санкт-Петербург на поездах
Роспотребнадзор запретил купание на пяти пляжах Татарстана
Зелёный чай оказался полезен для сердца
Талия Миннулина рассказала о крупнейшем в Татарстане проекте ГЧП — трассе «Шали-Бавлы»
«Метроэлектротранс» рассказал, как разблокировать транспортную карту
Гостем Дня города в Казани станет Герой России Рустам Сайфуллин