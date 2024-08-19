Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми высокими зарплатами учителей

Республика Татарстан во втором квартале 2024 года вошла в топ-5 регионов России по уровню зарплат, предлагаемых учителям с опытом работы до трех лет.

Согласно исследованию платформы «Авито работа», педагоги в Татарстане могут рассчитывать на зарплату от 46 до 100 тысяч рублей в месяц, что на 12% выше, чем годом ранее.

Больше всего учителям платят в Ханты-Мансийском автономном округе – от 60 до 120 тысяч рублей, – в Москве и Ленинградской области. В первую пятерку также вошли Свердловская и Тюменская области, Краснодарский край.

Эксперты отмечают, что зарплаты учителей зависят от опыта, специализации и места работы, и могут достигать 200 тысяч рублей и выше.