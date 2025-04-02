Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу самозапретов на кредиты

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Республика
2 апреля 2025  09:56

За первый месяц действия механизма самозапрета на кредиты 220,2 тысячи жителей Татарстана воспользовались этой возможностью. По этому показателю республика вошла в десятку лидеров среди всех регионов России, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Всего по стране запрет на оформление новых займов установили 7,94 млн россиян, причем большинство (7,2 млн) выбрали полный запрет.

Топ-10 регионов по числу самозапретов:

  1. Москва — 962 тыс.

  2. Московская область — 621,9 тыс.

  3. Санкт-Петербург — 475,4 тыс.

  4. Башкортостан — 313,7 тыс.

  5. Свердловская область — 272,7 тыс.

  6. Краснодарский край — 267,8 тыс.

  7. Татарстан — 220,2 тыс.

  8. Челябинская область — 203,9 тыс.

  9. Новосибирская область — 196,2 тыс.

  10. Нижегородская область — 180,6 тыс.

Самозапрет позволяет гражданам добровольно ограничить возможность оформления новых кредитов, что помогает контролировать долговую нагрузку. Установить его можно через Госуслуги или напрямую в бюро кредитных историй.

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