Татарстан вошел в топ-10 результативных регионов по итогам акции «Сад памяти»

В Федеральном агентстве лесного хозяйства подвели итоги международной акции «Сад памяти» и определили топ-10 самых активных регионов страны.

​​​​​Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В шестом сезоне акции в России и за рубежом было высажено более 30 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции присоединились около 500 тысяч человек.

В топ-10 самых результативных регионов по количеству высаженных деревьев в рамках акции вошли Саратовская, Иркутская, Кемеровская области, Республика Калмыкия, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, Республика Татарстан, а также Челябинская и Тверская области.

Татарстан также среди регионов-лидеров по количеству локаций и публикаций в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, движения «Волонтеры Победы» и АНО «Сад памяти».

