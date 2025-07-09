Татарстан вошел в топ-10 результативных регионов по итогам акции «Сад памяти»

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Республика
9 июля 2025  10:08

В Федеральном агентстве лесного хозяйства подвели итоги международной акции «Сад памяти» и определили топ-10 самых активных регионов страны.

 ​​​​​Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В шестом сезоне акции в России и за рубежом было высажено более 30 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции присоединились около 500 тысяч человек.

В топ-10 самых результативных регионов по количеству высаженных деревьев в рамках акции вошли Саратовская, Иркутская, Кемеровская области, Республика Калмыкия, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, Республика Татарстан, а также Челябинская и Тверская области.

Татарстан также среди регионов-лидеров по количеству локаций и публикаций в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, движения «Волонтеры Победы» и АНО «Сад памяти».
 

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