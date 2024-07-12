Татарстан вошел в топ-5 регионов России по результатам ЕГЭ

Согласно данным информационного агентства ТАСС, Татарстан занял почетное четвертое место среди регионов России по результатам Единого государственного экзамена 2024 года.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Москва, Московская область, Нижегородская область и Санкт-Петербург, составив пятерку лучших по результатам ЕГЭ.

Критерием оценки регионов стало количество выпускников, добившихся максимального результата – 300 баллов по трем предметам. В Москве таких успешных выпускников насчитывается 14, в Подмосковье – 4, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской, Тульской и Нижегородской областях – по 2.