Татарстан вошел в топ-5 регионов России по результатам ЕГЭ

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Республика
12 июля 2024  10:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Согласно данным информационного агентства ТАСС, Татарстан занял почетное четвертое место среди регионов России по результатам Единого государственного экзамена 2024 года. 

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Москва, Московская область, Нижегородская область и Санкт-Петербург, составив пятерку лучших по результатам ЕГЭ. 

Критерием оценки регионов стало количество выпускников, добившихся максимального результата – 300 баллов по трем предметам. В Москве таких успешных выпускников насчитывается 14, в Подмосковье – 4, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской, Тульской и Нижегородской областях – по 2.

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