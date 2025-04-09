Татарстан вошел в топ-7 регионов России по экономическим показателям

Премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии награждения представил ключевые достижения республики за 2024 год, подчеркнув, что успехи региона – результат труда его жителей.
Экономические показатели:
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ВРП: 5,2 трлн руб. (7-е место в РФ)
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Строительство: 3,45 млн кв. м (2-е место)
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Промышленность: 5-е место по объемам производства
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Инвестиции: 1,435 трлн руб. в основной капитал
Отраслевые успехи:
Нефтегазохимический, строительный и оборонно-промышленный комплексы республики обеспечили рост производства:
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Машины и оборудование
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Лекарственные препараты
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Электроника и компьютерная техника
Социальная сфера:
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Построено 8 новых школ
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Создано 42 общественных пространства
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Отремонтировано и построено 130 объектов здравоохранения
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На нацпроекты направлено 47 млрд руб.
Патриотическая повестка:
В преддверии 80-летия Победы Песошин акцентировал важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.
«Наши экономические достижения создают основу для улучшения качества жизни и развития инфраструктуры», – резюмировал Песошин.