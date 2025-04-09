Татарстан вошел в топ-7 регионов России по экономическим показателям

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Город
9 апреля 2025  17:45

Премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии награждения представил ключевые достижения республики за 2024 год, подчеркнув, что успехи региона – результат труда его жителей.

Экономические показатели:

  • ВРП: 5,2 трлн руб. (7-е место в РФ)

  • Строительство: 3,45 млн кв. м (2-е место)

  • Промышленность: 5-е место по объемам производства

  • Инвестиции: 1,435 трлн руб. в основной капитал

Отраслевые успехи:
Нефтегазохимический, строительный и оборонно-промышленный комплексы республики обеспечили рост производства:

  • Машины и оборудование

  • Лекарственные препараты

  • Электроника и компьютерная техника

Социальная сфера:

  • Построено 8 новых школ

  • Создано 42 общественных пространства

  • Отремонтировано и построено 130 объектов здравоохранения

  • На нацпроекты направлено 47 млрд руб.

Патриотическая повестка:
В преддверии 80-летия Победы Песошин акцентировал важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

«Наши экономические достижения создают основу для улучшения качества жизни и развития инфраструктуры», – резюмировал Песошин.

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