Татарстан вошел в топ регионов по инвестициям в ЖКХ

На всероссийском совещании по жилищно-коммунальному хозяйству в Казани заместитель главы ФАС России Виталий Королев назвал Татарстан в числе лидеров по объему запланированных вложений в модернизацию коммунальных сетей.

Вместе с Татарстаном в лидерах Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Якутия и Челябинская область.

Общероссийский план инвестиций в ЖКХ до 2030 года - 4,5 трлн рублей.

В 2025 году на модернизацию направят 548 млрд рублей - на 116 млрд больше, чем в 2024-м.

Обновление изношенных сетей (водопроводов, теплотрасс, электросетей) должно улучшить качество услуг и снизить аварийность. При этом власти ищут баланс между тарифами для населения и необходимыми вложениями.