Татарстан вошел в топ регионов по инвестициям в ЖКХ

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Республика
10 июля 2025  13:31
Автор:
Владислав Косолапкин

На всероссийском совещании по жилищно-коммунальному хозяйству в Казани заместитель главы ФАС России Виталий Королев назвал Татарстан в числе лидеров по объему запланированных вложений в модернизацию коммунальных сетей.
Вместе с Татарстаном в лидерах Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Якутия и Челябинская область.
Общероссийский план инвестиций в ЖКХ до 2030 года - 4,5 трлн рублей.
В 2025 году на модернизацию направят 548 млрд рублей - на 116 млрд больше, чем в 2024-м.
Обновление изношенных сетей (водопроводов, теплотрасс, электросетей) должно улучшить качество услуг и снизить аварийность. При этом власти ищут баланс между тарифами для населения и необходимыми вложениями.

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