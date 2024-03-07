Татарстан вошел в тройку регионов с низкой младенческой смертностью

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Республика
7 марта 2024  14:18
Автор:
Эндже Гарафиева

По общей смертности у Республики Татарстан самый низкий показатель в ПФО. Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рассказал о том, как удалось добиться таких результатов. 

Он заявил, что проработку этого аспекта ранжировали на три этапа у женщин: беременность, роддом и помощь детям.

Аналитики проанализировали течение беременности и выявили основные проблемы, с которыми теперь работают специалисты женских консультаций, они постоянно проходят обучение в Казани и Москве. Это позволяет получить квалифицированный медперсонал.

Одим из «ключевых мероприятий» Миннуллин назвал открытие Перинатального центра третьего уровня.

В роддомах первого уровня рожают женщины без патологий, во втором могут оказать более сложную медпомощь, а в третьем помощь оказывается женщинам с самыми тяжелыми заболеваниями или тройню и больше.

Последний этап, который в республике также будут продолжать улучшать - это оказание помощи детям с рождения до трех лет. Министр напомнил, что головным учреждением в республике по данному вопросу является ДРКБ.

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