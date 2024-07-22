Татарстан вошел в восьмерку лидеров по ипотечному кредитованию

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Республика
22 июля 2024  09:53
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным РИА Новости, Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по развитию ипотечного кредитования за последний год. В республике на тысячу жителей приходится 34,8 ипотечных кредитов, взятых в период с мая 2023 года.

Несмотря на высокую позицию, динамика выдачи ипотечных кредитов в Татарстане оказалась отрицательной: за первые пять месяцев 2024 года их оформили на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Средний размер ипотеки в регионе составил 3,78 млн рублей, а процент просроченных кредитов - 0,23%.

В целом, по стране на тысячу жителей приходится 25,5 ипотечных кредитов. Динамика выдачи кредитов также отрицательная - минус 15%. Лидером рейтинга стала Тыва, где на тысячу жителей приходится 130 ипотек. Москва в этом рейтинге заняла лишь 80-е место из 85, оказавшись ниже ряда регионов Северного Кавказа.

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