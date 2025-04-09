Татарстан вошёл в топ-7 регионов России по числу легковых автомобилей

По данным «Автостата» на начало 2024 года, в Татарстане зарегистрировано 1,4 млн легковых автомобилей – это 3% от общероссийского парка (47,5 млн). Республика заняла 7-е место среди регионов по количеству «легковушек».
Топ-10 регионов по числу автомобилей
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Москва – 4,1 млн (8,7%)
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Московская обл. – 2,9 млн (6,2%)
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Краснодарский край – 2 млн (4,4%)
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Санкт-Петербург – 1,85 млн (3,9%)
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Ростовская обл. – 3% (≈1,4 млн)
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Свердловская обл. – 3% (≈1,4 млн)
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Татарстан – 3% (1,4 млн)
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Башкортостан – 1,37 млн (2,9%)
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Челябинская обл. – 1,18 млн (2,5%)
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Самарская обл. – 1,14 млн (2,4%)
На эти 11 регионов приходится 42,2% (20 млн) всех зарегистрированных в России легковых авто.
Статистика автопарка
🔹 70,5% (≈3,5 млн) – машины старше 10 лет
🔹 6% (2,9 млн) – новые авто (до 3 лет)
🔹 32,3% – отечественные марки (лидер – Lada)
🔹 68% (32,1 млн) – иномарки
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Toyota – 4,36 млн
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Kia – 2,67 млн
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Hyundai – 2,66 млн