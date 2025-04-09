Татарстан вошёл в топ-7 регионов России по числу легковых автомобилей

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Республика
9 апреля 2025  18:36

По данным «Автостата» на начало 2024 года, в Татарстане зарегистрировано 1,4 млн легковых автомобилей – это 3% от общероссийского парка (47,5 млн). Республика заняла 7-е место среди регионов по количеству «легковушек».

Топ-10 регионов по числу автомобилей

  1. Москва – 4,1 млн (8,7%)

  2. Московская обл. – 2,9 млн (6,2%)

  3. Краснодарский край – 2 млн (4,4%)

  4. Санкт-Петербург – 1,85 млн (3,9%)

  5. Ростовская обл. – 3% (≈1,4 млн)

  6. Свердловская обл. – 3% (≈1,4 млн)

  7. Татарстан – 3% (1,4 млн)

  8. Башкортостан – 1,37 млн (2,9%)

  9. Челябинская обл. – 1,18 млн (2,5%)

  10. Самарская обл. – 1,14 млн (2,4%)

На эти 11 регионов приходится 42,2% (20 млн) всех зарегистрированных в России легковых авто.

Статистика автопарка

🔹 70,5% (≈3,5 млн) – машины старше 10 лет
🔹 6% (2,9 млн) – новые авто (до 3 лет)
🔹 32,3% – отечественные марки (лидер – Lada)
🔹 68% (32,1 млн) – иномарки

  • Toyota – 4,36 млн

  • Kia – 2,67 млн

  • Hyundai – 2,66 млн

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