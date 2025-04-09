Татарстан вошёл в топ-7 регионов России по числу легковых автомобилей

По данным «Автостата» на начало 2024 года, в Татарстане зарегистрировано 1,4 млн легковых автомобилей – это 3% от общероссийского парка (47,5 млн). Республика заняла 7-е место среди регионов по количеству «легковушек».

Топ-10 регионов по числу автомобилей

Москва – 4,1 млн (8,7%) Московская обл. – 2,9 млн (6,2%) Краснодарский край – 2 млн (4,4%) Санкт-Петербург – 1,85 млн (3,9%) Ростовская обл. – 3% (≈1,4 млн) Свердловская обл. – 3% (≈1,4 млн) Татарстан – 3% (1,4 млн) Башкортостан – 1,37 млн (2,9%) Челябинская обл. – 1,18 млн (2,5%) Самарская обл. – 1,14 млн (2,4%)

На эти 11 регионов приходится 42,2% (20 млн) всех зарегистрированных в России легковых авто.

Статистика автопарка

🔹 70,5% (≈3,5 млн) – машины старше 10 лет

🔹 6% (2,9 млн) – новые авто (до 3 лет)

🔹 32,3% – отечественные марки (лидер – Lada)

🔹 68% (32,1 млн) – иномарки