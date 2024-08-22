Татарстан впервые примет всероссийский фестиваль «Татар аты»

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Республика
22 августа 2024  08:09
Автор:
Эндже Гарафиева

24 августа в поселке Верхний Каран Лениногорского района Татарстана состоится первый всероссийский фестиваль «Татар аты», посвященный лошадям татарской породы. Мероприятие пройдет на территории конного дворика «Алмакай», где зрителей ждут зрелищные соревнования с призовым фондом 678 тысяч рублей.

Гости фестиваля смогут увидеть ринг-выводку лучших представителей татарской породы, захватывающие скачки, национальные конные состязания «Тай-тулак» (объездка диких лошадей), «Аударыш» (борьба верхом), «Тэнкэ алу» (поднятие монеты на скаку), «Мэргэн укчы» (стрельба из лука верхом) и показательную игру «Улак» («Кок-бору»).

Как рассказал вице-президент Международной федерации по куреш на лошадях Фарид Набиуллин, участие в фестивале примут спортсмены из Татарстана, Башкортостана и Казахстана.

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