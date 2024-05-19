Татарстан выиграл юношеское первенство по водному поло

В Пензе назвали чемпионов водного поло. Татарстанская команда провела 6 матчей, из которых выиграла почти все – 5 из 6. В финале они одолели Москву со счетом 9:8.

Юношескую сборную до 18 лет тренирует Артур Хабибуллин. В рамках первенства тренерский штаб усилили Раис Ковязин и директор СШОР Эдуард Васенин.

Список победителей: Амир Шакиров, Роман Блохин, Данил Ишимов, Булат Гафаров, Саид Азизов, Кирилл Черкасов, Тимофей Михеев, Карим Сафин, Артур Иксанов, Салим Абдуллин, Ян Полозенко (признан лучшим ватерполистом турнира), Никита Карасев, Аскар Подогов, Леонид Жуков, Асгат Зарипов.