Татарстан хочет стать лидером по развитию искусственного интеллекта

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Республика
27 сентября 2024  11:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах превратить республику в российский центр развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. Он подчеркнул, что в Татарстане уже создана современная IT-инфраструктура, эффективно работают три площадки IТ-парка, в том числе технопарк имени Башира Рамиева, который стал ключевым драйвером цифрового развития.

Минниханов поручил правительству разработать комплексную программу прорывных IТ-решений до 2030 года, чтобы обеспечить качественный скачок в развитии IT-сферы и вывести Татарстан на лидирующие позиции в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Раис Татарстана подчеркнул, что республика обладает всеми необходимыми ресурсами для технологического лидерства, включая передовую IT-инфраструктуру, талантливых специалистов, сильную научную базу и всестороннюю государственную поддержку.

Технопарк объединяет под одной крышей фиджитал, детский IТ-парк, IТ-бизнес и сотни перспективных стартапов, привлекающих инвестиции в экономику республики. Сегодня в нем работает 546 резидентов, создано 6 тыс. рабочих мест. Кроме того, в 20 районах Татарстана действуют муниципальные IТ-площадки, помогающие привлекать и поддерживать талантливую молодежь.

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