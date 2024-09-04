Татарстан заинтересован в организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана

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Россия/Мир
4 сентября 2024  08:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан заинтересован в привлечении трудовых мигрантов из Таджикистана и намерен сделать этот процесс максимально организованным. Об этом заявила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, пишет «Татар-информ».

Сегодня на одну вакансию претендуют 15-17 человек. Ежегодно в республике трудятся около 50 тысяч иностранных граждан, из них около 8 тысяч – граждане Таджикистана.

Тазетдинова подчеркнула, что экономика Татарстана динамично развивается, привлекая инвестиции и наращивая объемы производства. Это приводит к росту спроса на рабочую силу, который местный рынок пока не может удовлетворить.

По ее словам, республика заинтересована в том, чтобы мигранты были трудоустроены официально, имели доступ к социальной инфраструктуре и не сталкивались с проблемами. Для этого планируется активнее использовать опыт организованного набора, который уже успешно применяется на предприятиях КАМАЗа.

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