Татарстан заинтересован в организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана

Татарстан заинтересован в привлечении трудовых мигрантов из Таджикистана и намерен сделать этот процесс максимально организованным. Об этом заявила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, пишет «Татар-информ».

Сегодня на одну вакансию претендуют 15-17 человек. Ежегодно в республике трудятся около 50 тысяч иностранных граждан, из них около 8 тысяч – граждане Таджикистана.

Тазетдинова подчеркнула, что экономика Татарстана динамично развивается, привлекая инвестиции и наращивая объемы производства. Это приводит к росту спроса на рабочую силу, который местный рынок пока не может удовлетворить.

По ее словам, республика заинтересована в том, чтобы мигранты были трудоустроены официально, имели доступ к социальной инфраструктуре и не сталкивались с проблемами. Для этого планируется активнее использовать опыт организованного набора, который уже успешно применяется на предприятиях КАМАЗа.