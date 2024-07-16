Татарстан закупит флаги и гербы для школ на 80 млн рублей

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Республика
16 июля 2024  08:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство образования и науки Татарстана собирается закупить более 1,1 тысячи комплектов государственных символов республики для общеобразовательных организаций. Об этом говорится в материалах тендера, опубликованных на портале госзакупок.

В список закупок входят флаги Республики Татарстан для флагштока, сами флагштоки, протокольные флаги РТ и большие и малые гербы Татарстана.

Государственные символы будут закуплены не только для школ крупных городов, таких как Казань и Набережные Челны, но и для сельских школ во всех районах республики.

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