Татарстан закупит флаги и гербы для школ на 80 млн рублей

Министерство образования и науки Татарстана собирается закупить более 1,1 тысячи комплектов государственных символов республики для общеобразовательных организаций. Об этом говорится в материалах тендера, опубликованных на портале госзакупок.

В список закупок входят флаги Республики Татарстан для флагштока, сами флагштоки, протокольные флаги РТ и большие и малые гербы Татарстана.

Государственные символы будут закуплены не только для школ крупных городов, таких как Казань и Набережные Челны, но и для сельских школ во всех районах республики.