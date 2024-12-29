Татарстан запускает конкурс на лучшее оформление двора с денежными призами

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Республика
29 декабря 2024  08:05

Общественная палата Татарстана совместно с агентством «Татар-информ» объявляют о начале конкурса «А у нас во дворе-2025», посвящённого новогоднему оформлению дворов.

• Условия участия

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 18 января 2025 года. Участвовать могут как жители частных домов, так и многоквартирных зданий. Для участия необходимо сделать фотографии или видео своего двора, оформленного к Новому году, и написать небольшой комментарий об украшении. Работы принимаются через социальную сеть «ВКонтакте» с использованием хештега #аунасводворе2025. Важно, чтобы профиль для участия оставался открытым.

• Голосование

Проголосовать за понравившееся оформление можно будет на странице «Татар-информа» в «ВКонтакте» с 19 по 29 января 2025 года. 

Объявление результатов состоится до 5 февраля. Трое участников, набравшие наибольшее количество голосов, получат денежные призы. Конкурс на лучшее оформление дворов проходит в Татарстане ежегодно под патронатом Общественной палаты республики с поддержкой «Татар-информа».

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