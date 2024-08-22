Татарстан ждет аномально теплый конец августа — до +28 и без дождей

Жителей Татарстана ждет по-настоящему летний финал августа. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РТ, в республику вернется жара до +28 градусов, значительно превышая климатическую норму.

Уже в конце этой недели Татарстан окажется под влиянием антициклона, обещая солнечную и сухую погоду. Ночью и утром местами возможен туман, а температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +21…+26 градусов.

В субботу, 24 августа, сухая и теплая погода сохранится. Однако, днем с запада приблизится атмосферный фронт, который может принести кратковременные дожди и грозы в западные районы республики. Температура воздуха днем составит +22…+27 градусов.

В воскресенье, 25 августа, влияние атмосферного фронта продолжится, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура будет держаться на уровне +8…+13 градусов, а днем поднимется до +22…+27 градусов.

В начале следующей недели в республику вновь придет антициклон, который установит малооблачную и теплую погоду. Вероятность осадков будет невелика. Днем воздух прогреется до +25…+28 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.