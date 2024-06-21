Татарстан ждет прохладная, но неустойчивая погода

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Республика
21 июня 2024  16:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В ближайшие дни погода в Татарстане станет более прохладной, но останется неустойчивой. 

По данным Гидрометцентра РТ, ночь на пятницу, 21 июня, будет еще сухой, но днем ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 17-22 м/с. Температура поднимется до 26-31 градуса тепла.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, на территорию республики придут атмосферные фронты южного циклона. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы и ветер до 15-20 м/с. Ночные температуры опустятся до 10-16 градусов. Днем в субботу будет от +21 до +26 градусов, в воскресенье - не более +19, +24 градусов.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Днем температура будет держаться в районе +20, +25 градусов.

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