 Татарстан получит 27 лесопатрульных машин для профилактики пожаров
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Татарстан получит 27 лесопатрульных машин для профилактики пожаров

На сохранение лесов республика направила 96,2 млн рублей.

Республика
21 ноября 2022  17:44
Автор:
Роза Габитова

В следующем году Татарстан получит 27 машин для патрулирования лесов и профилактики пожаров в них. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства РТ.

Всего на сохранение лесных территорий выделили 96,2 млн рублей. Большую часть средств используют на увеличение площадей восстановления лесов. 

В 2022 году на реализацию федерального проекта было направлено 111,5 млн рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за прошлый год по нацпроекту «Экология» восстановили леса на площади 4,2 тыс. гектаров. На эти цели из бюджета республики выделили практически 88 млн рублей.

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