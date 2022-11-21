Татарстан получит 27 лесопатрульных машин для профилактики пожаров

В следующем году Татарстан получит 27 машин для патрулирования лесов и профилактики пожаров в них. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства РТ.

Всего на сохранение лесных территорий выделили 96,2 млн рублей. Большую часть средств используют на увеличение площадей восстановления лесов.

В 2022 году на реализацию федерального проекта было направлено 111,5 млн рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за прошлый год по нацпроекту «Экология» восстановили леса на площади 4,2 тыс. гектаров. На эти цели из бюджета республики выделили практически 88 млн рублей.