 Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном 28 июня
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Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном 28 июня

Во вторник, 27 июня, время работы уменьшается на один час.

Город
26 июня 2023  16:08
Автор:
Роза Габитова

Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в конце июня. 28 июня станет нерабочим из-за празднования одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Во вторник, 27 июня, время работы уменьшается на один час. 

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании поручил внимательно отработать вопросы транспортного обеспечения, чтобы верующие могли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах.

Ранее «КВ» сообщали, что празднование Курбан-байрама начнется в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведённых площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных. Таковые будут продолжаться в течение трех дней -  28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.

 

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