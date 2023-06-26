Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном 28 июня

Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в конце июня. 28 июня станет нерабочим из-за празднования одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Во вторник, 27 июня, время работы уменьшается на один час.

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании поручил внимательно отработать вопросы транспортного обеспечения, чтобы верующие могли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах.

Ранее «КВ» сообщали, что празднование Курбан-байрама начнется в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведённых площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных. Таковые будут продолжаться в течение трех дней - 28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.