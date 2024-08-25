Татарстанцам предоставят бесплатные юридические консультации 28 августа

В честь предстоящего Дня республики 28 августа в Доме дружбы народов Республики Татарстан состоится мероприятие, на котором жители республики смогут получить бесплатные юридические советы. Специалисты ответят на актуальные вопросы, касающиеся трудового законодательства, медицины, пенсионного обеспечения, социальной помощи и других тем. Эта информация была озвучена организатором мероприятия — Министерством юстиции РТ.

Консультации будут проводиться с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие юристы, представители прокуратуры, а также органы исполнительной власти как республиканского, так и федерального уровней, включая Госюрбюро, адвокатов и нотариусов.

Представители Минюста Татарстана добавили, что в связи с Днем города и республики, Раис РТ Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание на участников и ветеранов спецопераций и их семей. Подобный прием будет осуществляться без предварительной записи.