Татарстанцам рассказали, какие штрафы грозят за неработающую вентиляцию газового оборудования

Жителям Татарстана напомнили о важности исправной вентиляции при использовании газового оборудования и предупредили о серьезных штрафах за нарушения. Об этом рассказал начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

По его словам, вентиляция должна соответствовать техническим нормам и быть индивидуально рассчитана под каждый проект. Тыгин отметил, что установка современных пластиковых окон и дверей часто приводит к нарушению естественной вентиляции, что создает опасность для жильцов.

Вентилирование должно быть. Это требование законодательства, подчеркнул глава Госжилинспекции. Он напомнил о случаях отравления угарным газом из-за неработающей вентиляции и призвал татарстанцев ответственно относиться к проверке и обслуживанию газового оборудования.

Для физических лиц размер штрафа за неработающую вентиляцию — от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц от 25 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.

Отказ в доступе в квартиру для техобслуживания вентиляции обойдется в 5-10 тысяч рублей.