Татарстанцам расскажут про интеллектуальные транспортные системы

Завтра, 27 июня, жители Татарстана смогут присоединиться к онлайн-вебинару «Интеллектуальные транспортные системы».

В рамках вебинара профессионалы поделятся своим опытом, обсудят актуальные вопросы внедрения современных IT-технологий в транспортной сфере, а также проблемы и вызовы цифровой трансформации.

Модератором выступит заведующий кафедрой «Организация и безопасность дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы» МАДИ Султан Жанказиев, сомодератором – президент Академии наук Татарстана, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Начало вебинара запланировано на 10 утра. ИТС – это платформы управления транспортным комплексом и объектами инфраструктуры, идентификации и навигации движущихся транспортных средств, а также беспилотники и технологии, использующие искусственный интеллект.