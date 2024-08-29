Татарстанцам рекомендовали выбрать альтернативный объезд Иннополиса из-за возможных заторов

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Республика
29 августа 2024  08:57
Автор:
Эндже Гарафиева

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщил о работах по разборке существующего путепровода на 770-м км М-7 в рамках реконструкции участка км 761 – км 771. В связи с этим возможны заторы, особенно в предпраздничные и выходные дни.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.

В качестве альтернативного маршрута в направлении Чебоксар, Нижнего Новгорода и Москвы можно воспользоваться объездом: на транспортной развязке на 785 км трассы М-7 «Волга» свернуть на автодорогу А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и проехать по ней до н.п. Кожласола, далее в направлении города Чебоксары.

На 771-м км трассы М-7 «Волга» ведется строительство транспортной развязки по типу «клеверный лист» в рамках реконструкции 10-километрового участка. Новое сооружение позволит разгрузить трассу и обеспечить удобный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск.

Завершение работ по строительству развязки запланировано на ноябрь 2024 года.

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