Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные ЖКУ

С начала 2025 года жителям Татарстана вернули почти 2,8 млн рублей, излишне начисленных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

Основная часть возвращенных средств — около 2,5 млн рублей — связана с предоставлением услуг ненадлежащего качества. К таким случаям относятся, например, подача горячей воды с температурой ниже 60 градусов или превышение допустимых перерывов в водоснабжении.

Наибольшую долю перерасчетов получили жители Нижнекамска — 1,7 млн рублей. Также возвраты средств произведены жителям других районов республики:

- Альметьевский район — 350 тыс. рублей;

- Елабужский район — более 286 тыс. рублей;

- Бугульминский район — 78,3 тыс. рублей;

- Ютазинский район — 31,5 тыс. рублей;

- Лениногорский район — 15,5 тыс. рублей.

Государственная жилищная инспекция РТ напоминает жителям республики о необходимости внимательно проверять начисления за ЖКУ и своевременно обращаться за перерасчетами в случае выявления нарушений.