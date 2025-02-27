Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные ЖКУ

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Республика
27 февраля 2025  11:55

С начала 2025 года жителям Татарстана вернули почти 2,8 млн рублей, излишне начисленных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.  

Основная часть возвращенных средств — около 2,5 млн рублей — связана с предоставлением услуг ненадлежащего качества. К таким случаям относятся, например, подача горячей воды с температурой ниже 60 градусов или превышение допустимых перерывов в водоснабжении.  

Наибольшую долю перерасчетов получили жители Нижнекамска — 1,7 млн рублей. Также возвраты средств произведены жителям других районов республики:  
- Альметьевский район — 350 тыс. рублей;  
- Елабужский район — более 286 тыс. рублей;  
- Бугульминский район — 78,3 тыс. рублей;  
- Ютазинский район — 31,5 тыс. рублей;  
- Лениногорский район — 15,5 тыс. рублей.  

Государственная жилищная инспекция РТ напоминает жителям республики о необходимости внимательно проверять начисления за ЖКУ и своевременно обращаться за перерасчетами в случае выявления нарушений.  

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