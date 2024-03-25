Татарстанцев до 35 лет приглашают пройти курсы молодого бойца информационного фронта

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Республика
25 марта 2024  12:57
Автор:
Эндже Гарафиева

С 16 по 21 апреля Российское военно-историческое общество проведет форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Приглашаются жители Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента.

В рамках форума молодых татарстанцев обучат эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками и, в целом, работе с информацией. На встречи с участниками приедут известные историки, блогеры, журналисты, аналитики и др. Запланированы образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания. 

Регистрация участников проводится на сайте и продлится до 27 марта.

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