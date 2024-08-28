Татарстанцев предупредили о тумане

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан прогнозирует туман на территории республики, включая Казань, с 21:00 28 августа до 09:00 29 августа.

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с ухудшением видимости.

Владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от выезда на воду. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дорог. Водителям необходимо снизить скорость движения, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от маневров, которые могут быть опасны в условиях ограниченной видимости. Рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. В случае необходимости, безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

МЧС напоминает, что туман значительно снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.