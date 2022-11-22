Татарстанцев предупреждают об опасности ледяного дождя

Главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции предупредил жителей Татарстана об опасности ледяного дождя. По словам спикера, во время такого погодного явления, может быть нарушено нарушено электроснабжение, а на дорогах образуется гололед.

Во время брифинга спикеру был задан вопрос о работе ГИМС во время ледяного дождя, который прогнозируется в регионе в ближайшие дни.

«Мы работаем в любое время, при любых погодных явлениях. Ледяной дождь опасен, наверное, только для электрических сетей. В первую очередь влияет обвисание проводов, нарушение электроснабжения. Рыбакам, принципе, не думаю, что он страшен. Конечно, на дорогах появится гололед — это основной риск», — отметил он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед. Инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское.