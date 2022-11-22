 В Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед
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В Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед

Инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское.

Республика
22 ноября 2022  14:46
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане зарегистрировали первый случай гибели из-за провала под лед. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя Главного управления МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов. 

По словам спикера, инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское. 

«Ежегодно за зимний период, с ледостава до весеннего таяния льда регистрируются случаи провала людей под лед. У нас уже 18 ноября зарегистрирована гибель мужчины при провале под лед в местном водоеме в поселке Борисоглебское в Казани. Обстоятельства выясняются», — сказал Венедиктов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане для контроля на водных объектах в период ледостава выставлено шесть временно-спасательных постов. Всего выставят 10 постов.

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