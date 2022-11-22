В Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед

В Татарстане зарегистрировали первый случай гибели из-за провала под лед. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя Главного управления МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов.

По словам спикера, инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское.

«Ежегодно за зимний период, с ледостава до весеннего таяния льда регистрируются случаи провала людей под лед. У нас уже 18 ноября зарегистрирована гибель мужчины при провале под лед в местном водоеме в поселке Борисоглебское в Казани. Обстоятельства выясняются», — сказал Венедиктов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане для контроля на водных объектах в период ледостава выставлено шесть временно-спасательных постов. Всего выставят 10 постов.