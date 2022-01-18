 Татарстанцев приглашают на бесплатные экскурсии по театру имени Камала
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Татарстанцев приглашают на бесплатные экскурсии по театру имени Камала

Народная артистка Татарстана Луара Шакирзянова покажет посетителям закулисье сцен.

Город
18 января 2022  17:03
Автор:
Роза Габитова

Татарстанцев приглашают на открытые бесплатные экскурсии по театру имени Галиаскара Камала. Они стартуют с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Такие мероприятия будут проводиться в честь реконструкции здания, для того чтобы горожане запомнили театр в нынешнем облике. На экскурсиях казанцы и гости столицы смогут увидеть пространства большой и малой сцены, закулисье и мемориальный кабинет Камала. Также посетителей ознакомят с историей театра и о его планах на будущее. Экскурсоводом станет народная артистка Татарстана Лаура Шакирзянова.

Прогулки по театру буду проходить два раза в месяц до конца 116-го театрального года.

Ранее «КВ» сообщали, что в конце января в Казани подведут итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

 

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