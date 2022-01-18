Татарстанцев приглашают на бесплатные экскурсии по театру имени Камала

Татарстанцев приглашают на открытые бесплатные экскурсии по театру имени Галиаскара Камала. Они стартуют с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Такие мероприятия будут проводиться в честь реконструкции здания, для того чтобы горожане запомнили театр в нынешнем облике. На экскурсиях казанцы и гости столицы смогут увидеть пространства большой и малой сцены, закулисье и мемориальный кабинет Камала. Также посетителей ознакомят с историей театра и о его планах на будущее. Экскурсоводом станет народная артистка Татарстана Лаура Шакирзянова.

Прогулки по театру буду проходить два раза в месяц до конца 116-го театрального года.

Ранее «КВ» сообщали, что в конце января в Казани подведут итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.