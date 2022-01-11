Австрийское бюро о концепции нового здания для театра Камала: Прониклись болью актеров и режиссеров

В конце января в Казани подведут итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Жюри под председательством мэра города Ильсура Метшина рассмотрело заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных предпринимателей из 14 стран. По итогам конкурса в финал прошли 8 консорциумов из Казани и Москвы. Участники этих объединений представляют разные страны – Англию, Японию, Испанию или Германию.

Представители компаний-участников уже побывали на установочном семинаре для разработчиков проекта в Казани, где обсуждались задачи, которые им предстоит решить. «Казанские ведомости» задали несколько вопросов одному из участников конкурса – австрийскому архитектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU. Бюро выступает в составе консорциума, в который также входят российская компания «Метрополис» (лидер консорциума), казанское архитектурное бюро Miriada Group, а также компании, специализирующиеся на строительстве театров.

Проект Музейно-театрального комплекса в Кемерово

В России по проектам австрийцев сегодня реализуют Музейно-театральный комплекс в Кемерово и Севастопольский театр оперы и балета, а также хоккейный стадион «СКА арена» в Санкт-Петербург. Основатель и главный архитектором бюро Вольф д’Прикс рассказал нашему изданию, как бюро работает над идеей проекта для татарского театра.

Видели ли вы предыдущий театр – а это уже давно для казанцев символ? Как-то отталкивались от этого образа, думая над новым зданием?

Участники нашего консорциума еще в конце октября [2021 года], буквально через неделю после того, как мы узнали, что продолжаем конкурсную борьбу, прилетали в Казань и провели целый день, пройдя по территории будущего строительства, по обновленной набережной озера Кабан, а также пообщавшись с руководителями театра и с сотрудниками всех театральных служб. От костюмеров до музыкантов, от звукорежиссеров до бутафоров.

Мы были первыми, кто приехал посмотреть вживую на театр Камала и понимаем, какая это важная отметка на карте Казани и насколько серьезна его смысловая роль в культурном и социальном контексте всей республики.

Здание эпохи советского модернизма с очень четким, уникальным силуэтом, видимым из разных точек города - одна из моих любимых построек в Казани! Хорошо, что планируется построить для театра новое здание, сохранив старую знаковую постройку.

Пожалуй, до завершения конкурса я не вправе рассказывать что-либо о визуальной составляющей нашего проекта, но могу сказать, что мы прошли и детально рассмотрели каждую комнату, сцену, гримерку старого здания.

Проект Музейно-театрального комплекса в Кемерово

На чьи запросы вы постараетесь ответить в первую очередь в работе над проектом?

Поговорили с «главными героями» театра – актерами, музыкантами, костюмерами, режиссерами, и расспросили их о том, с какими сложностями им приходится сталкиваться в исторической постройке. Хотя символом нового театра и станет его внешний облик, мы твердо верим в то, что театр начинается изнутри.

Мы услышали и прониклись болью и нуждами работников театра и намерены сделать все, чтобы создать пространство, в котором их творчество не будет сковано ограничениями, которые накладывает несоответствие старого здания театра современным реалиям и стандартам строительства.

Помимо архитекторов в нашей команде есть специалисты по проектированию театров, акустики, инженеры, а также представители казанской архитектурной студии Miriada Group, которые буквально выросли рядом с театром и помогают нам в полной мере понять особенности места и то, какую важную роль играет театр Камала в жизни города Казань.

Руководитель проекта Бенджамин Шмидт также побывал на установочном семинаре в Казани.

Проект Севастопольского театра оперы и балета

Какие идеи вы уже сформулировали для Казанского театра Камала?

К сожалению, мы пока не можем рассказать об этом. Но мы хорошо изучили контекст. Побывали в Национальной библиотеке Республики Татарстан в здании бывшего музея Ленина. Нам очень понравилась инсталляция с буквами, показывающие пять, сменявших одна другую, татарских письменностей. Мы побывали в месте сбора молодежи – в новом общественном пространстве «Урам» у моста Миллениум. В следующий приезд собираемся сходить на знаковый спектакль, где танцор своим телом «рисует» алфавит.

Поговорили с местными жителями, обратили внимание на то, как важна в культурных институциях Казани функция «третьего места» - куда люди приходят не только за впечатлением, но и за общением, в первую очередь. Конечно мы учтем в своей работе над новым зданием театра эти моменты, а также тот факт, что проектируется главный театр Тюркского мира, принимающий в том числе ежегодно большой театральный фестиваль.

Свои концепции финалисты должны представить 20 января. Итоговые результаты конкурса будут объявлены на финальном заседании жюри 27 января.