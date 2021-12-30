 Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»
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Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»

Принять участие могут желающие от 7 до 21 года.

Республика
30 декабря 2021  16:28
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная». Об этом сообщает пресс-служба благотворительный Фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «ИлзеЛиепа».

Цели и задачи конкурса — повышение уровня детского любительского танцевального творчества в России, поиск талантливых детей, патриотическое воспитание, развитие художественного вкуса. Принять участие могут желающие от 7 до 21 года. 

Чтобы Подать заявку на участие, нужно заполнить онлайн анкету, где необходимо прикрепить ссылки на видео-визитки хореографических номеров. Более подробная информация доступна по ссылке.

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