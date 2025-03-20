Татарстанцев ждет стандартный график работы на Ураза-байрам в это году

В этом году жители Татарстана не получат дополнительных выходных дней в связи с празднованием Ураза-байрама. Это подтверждается производственным календарем республики на текущий год.

Дата празднования Ураза-байрама в Татарстане устанавливается указом Президента республики и является официальным выходным днем. В 2025 году праздник выпадает на 30 марта, что совпадает с воскресеньем. Согласно действующему законодательству, если республиканский праздник приходится на выходной день, то он не переносится на будний день. Такая практика применяется только к федеральным праздникам.

Следующие длинные выходные у татарстанцев запланированы на май. С 1 по 4 мая жители республики будут отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также переносом выходного дня с 4 января на 2 мая.

Напоним, ранее мы писали, что в Казани определили даты весенних каникул для школьников.