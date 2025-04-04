Татарстанцев ждёт больше выходных в июне

В первый месяц лета жители республики смогут отдохнуть дольше обычного благодаря праздничным и сокращённым дням.

Первая неделя (3–6 июня):

Понедельник–среда — полные рабочие дни

Четверг (5 июня) — сокращённый день на 1 час

Пятница (6 июня) — выходной (Курбан-байрам)

Вторая неделя (10–13 июня):

Понедельник–вторник — полные рабочие дни

Среда (11 июня) — сокращённый день на 1 час

Четверг (12 июня) — выходной (День России)

Пятница (13 июня) — дополнительный выходной (перенос с 8 марта)

Таким образом, в июне две недели будут сокращёнными: 4-дневная и 3-дневная.