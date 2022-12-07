 Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы — 2023»
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Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы — 2023»

Цель конкурса — сохранить и увековечить память о героизме советских солдат и мужестве российских воинов.

Россия/Мир
7 декабря 2022  15:06
Автор:
Карина Кострулева

Татарстанцы могут принять участие в 9-ом Всероссийском литературном конкурсом «Герои Великой Поебеды». Цель конкурса — сохранение и увековечение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов в локальных войнах. 

Принять участие может каждый вне зависимости от возраста и гражданства. Ознакомится с положением конкурса можно по ссылке. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ объявили конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой. К конкурсу планируют привлечь как студентов вузов, так и опытных архитекторов.

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