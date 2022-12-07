Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы — 2023»

Татарстанцы могут принять участие в 9-ом Всероссийском литературном конкурсом «Герои Великой Поебеды». Цель конкурса — сохранение и увековечение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов в локальных войнах.

Принять участие может каждый вне зависимости от возраста и гражданства. Ознакомится с положением конкурса можно по ссылке.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ объявили конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой. К конкурсу планируют привлечь как студентов вузов, так и опытных архитекторов.