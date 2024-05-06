Татарстанцы могут принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

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Россия/Мир
6 мая 2024  09:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанцев приглашают принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ - 2024. Заявочная кампания продлится до 3 июня на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе ДОБРО.РФ

Конкурс на федеральном уровне поощряет волонтеров и рассказывает о них стране. В 2023 году от Татарстана было подано больше 220 заявок в различных категориях.

Сегодня регистрация идёт по номинациям, включая «Поступок года», «Наставник года» и другие.

На региональном этапе пройдет техническая экспертиза заявок и очная защита проектов. В полуфинале экспертная комиссия оценит видеовизитки претендентов.

Инициативы финалистов ждут народное голосование и оценка жюри. Церемония награждения лауреатов проводится в декабре.

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