Татарстанцы могут принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Татарстанцев приглашают принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ - 2024. Заявочная кампания продлится до 3 июня на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе ДОБРО.РФ

Конкурс на федеральном уровне поощряет волонтеров и рассказывает о них стране. В 2023 году от Татарстана было подано больше 220 заявок в различных категориях.

Сегодня регистрация идёт по номинациям, включая «Поступок года», «Наставник года» и другие.

На региональном этапе пройдет техническая экспертиза заявок и очная защита проектов. В полуфинале экспертная комиссия оценит видеовизитки претендентов.

Инициативы финалистов ждут народное голосование и оценка жюри. Церемония награждения лауреатов проводится в декабре.