Татарстанцы осваивают новые профессии по нацпроекту «Кадры»

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Республика
10 июля 2025  10:24
Автор:
Владислав Косолапкин

К 8 июля этого года 321 житель республики начал обучение по программам национального проекта «Кадры». Ещё 348 человек ждут старта занятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Татарстана.  

В прошлом году обучение в рамках нацпроекта прошли 4385 человек. Участниками программы могут стать безработные, люди старше 50 лет, инвалиды, члены семей погибших участников СВО, неработающие мамы детей дошкольного возраста и другие категории граждан. Обучение для них бесплатное.  

Чтобы записаться на курсы, нужно подать заявление на портале «Работа в России», выбрав подходящую программу и учебное заведение. Сейчас доступно 123 направления подготовки, включая IT, аналитику данных, работу с беспилотниками, управление станками с ЧПУ, электрогазосварку и другие востребованные профессии.  

Нацпроект «Кадры» помогает жителям республики получить новые навыки и повысить шансы на трудоустройство.

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