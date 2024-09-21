Татарстанцы поддержали акцию и очистили озеро Изумрудное от мусора

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Город
21 сентября 2024  15:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 300 жителей Татарстана приняли участие в экологическом квесте «Марафон чистоты», который прошел на озере Изумрудное в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экология».

 Фото: © пресс-служба МЭПР РТ

62 команды, среди которых были школьники, студенты, семьи с детьми, представители министерств и общественных организаций, всего за час собрали на берегу озера 831 килограмм мусора, разделив его на фракции.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, приветствуя участников акции, отметил, что республика традиционно занимает лидирующие позиции в акции «Вода России».

Особое внимание на мероприятии было уделено проблеме пластикового загрязнения водоемов. Дайверы, очищавшие дно озера, отметили, что, к счастью, количество мусора на дне с каждым годом уменьшается. Однако пластик по-прежнему остается серьезной угрозой для обитателей водных экосистем, говорят водолазы.

Помимо уборки мусора, для участников акции работала виртуальная фотозона с видами самых красивых водоемов России, проходили мастер-классы и экологические игры.

Организаторы акции – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и региональное отделение Русского географического общества.

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