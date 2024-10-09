Татарстанцы получили две награды премии «Золотой пояс»

Татарстанцы стали обладателями двух престижных наград на национальной премии «Золотой пояс», проходившей в Государственном Кремлевском дворце. Эдуард Шарафиев, кавалер Ордена Мужества и депутат Государственного Совета РТ, был отмечен в номинации «На службе Отечеству», а мастером спорта международного класса по борьбе «корэш» стал Динар Каримуллин. Делегацию Татарстана представляли также президенты федераций боевых искусств Александр Даренков и Сергей Гордеев.

На церемонии победителей поздравили высокопоставленные гости, включая министра спорта РФ и известных спортсменов. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия. В текущем году премия «Золотой пояс» продолжает традицию признания лучших представителей боевых искусств, среди которых также был спецпредставитель МИД Стивен Сигал, удостоенный награды за вклад в развитие этой сферы.

Филиал Российского Союза боевых искусств по Татарстану объединяет более 15 тысяч участников и 36 региональных организаций. Церемония награждения организована РСБИ, в задачи которого входит развитие спортивных единоборств по всей стране. И на которую ежегодно представляются кандидатуры лучших спортсменов и тренеров.